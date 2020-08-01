В Тюменской области выявили 51 новый случай COVID-19

Фото: www.mos.ru, М. Мишин Фото: www.mos.ru, М. Мишин

51 новый случай коронавирусной инфекцией выявили в Тюменской области за сутки. Всего России подтвердили 4 тыс. 980 новых случаев болезни в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 25,1% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 68 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 2 тыс. 599 человек.

В Москве зафиксировано 695 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 186, в Московской области - 165.

В Свердловской области заболели 120 человек, в Челябинской области - 62, в Югре - 65, на Ямале - 49, в Курганской области - 23.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 990 тыс. 326 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 тыс. 93 летальных исхода, выздоровело 806 тыс. 982 человека.