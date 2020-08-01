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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Число излечившихся от коронавируса в Тюменской области достигло почти семи тысяч человек

Общество, 13:44 30 августа 2020

Фото: портал "Тюмень - наш дом"

31 человек выздоровел от коронавируса в Тюменской области за минувшие сутки. Всего с начала пандемии - 6 тыс. 998 человек, сообщает оперативный штаб Тюменской области 30 августа.

Заболели за сутки 51 человек, в том числе двое детей. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 7 тыс. 724 жителей региона.

11 пациентов подключены к ИВЛ. 246 человек остается под медицинским наблюдением. 3 тыс. 361 человек находится на перевахтовке.

За минувшие сутки из больниц выписан 31 человек. За весь период выздоровели .

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 30 пациентов с коронавирусом. У всех них были сопутствующие хронические заболевания.

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