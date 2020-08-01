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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменская область стала одним из лидеров программы доступных путешествий по России

Общество, 16:00 30 августа 2020

ИА Тюменская линия

Тюменская область вошла в топ-10 регионов по бронированию мест в отелях и заняла шестое место по популярности после Санкт-Петербурга, Крыма, Москвы, Краснодарского и Алтайского края, сообщила руководитель регионального Агентства туризма и продвижения Мария Трофимова.

"Считаю это положительной оценкой всей нашей работы. Продуманная политика продвижения туристического потенциала региона, вовремя запущенные проекты, программа лояльности, которая стартовала за две недели до программы кэшбека - все это способствовало тому, чтобы люди бронировали у нас места в отелях и покупали путешествия в наш регион. Нам очень приятно, что есть такой отклик", - прокомментировала Мария Трофимова.

Результаты программы предварительные, окончательные станут известны после того, как тур-операторы подведут итоги своей работы.

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# Мария Трофимова , туризм

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