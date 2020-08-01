В Тюмени похолодает к концу недели

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Переменчивая погода ожидается в Тюмени с 31 августа по 6 сентября. По данным центра Фобос, стартует неделя с теплой погоды. А во второй половине периода в регион прорвутся воздушные массы из Арктики и станет холоднее.

В Тюмени 31 августа ожидается пасмурная погода, днем столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

Еще теплее будет 1 сентября - в течение дня воздух прогреется до плюс 26 градусов.

2 сентября похолодает до плюс 16 градусов и пройдет дождь. Ночью ожидается до плюс 9 градусов.

3 и 4 сентября максимальная температура воздуха днем оставит плюс 14 градусов. В эти дни также сохранится вероятность дождей.

В выходные, 5 и 6 сентября, осадков не ожидается. Дневная температура воздуха достигнет плюс 16 градусов, в ночные часы столбики термометров опустятся до плюс 7 градусов.

Любовь Голышева