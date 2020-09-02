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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Осень в России началась с землетрясений

Общество, 11:00 02 сентября 2020

23.mchs.gov.ru | Фото: 23.mchs.gov.ru

Сразу два значимых землетрясения произошли на территории России 1 сентября, сообщает центр ФОБОС.

Около 4 часов утра в районе села Агой в Краснодарском крае наблюдались подземные толчки магнитудой 4,4. Эпицентр землетрясения залегал на глубине около 10 км. По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, подземные толчки ощущались в Туапсе и некоторых местах Туапсинского района. При этом разрушений, пострадавших или погибших нет.

Другое, более сильное землетрясение, произошло у западного побережья Камчатки, его магнитуда составила 5,6. Примерно в 12 часов 51 минуту по местному времени жители п. Палана ощутили подземные толчки силой в 2-3 балла. Как сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю, оперативные группы спасателей обследуют здания на наличие повреждений. По предварительной информации, жертв и значимых разрушений нет. Угрозу цунами не объявляли.

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