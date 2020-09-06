7 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов от здания ГУС Тюменской области (ул. Некрасова, 11) начнется пресс-тур, посвященный реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В Тюмени в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева пройдет онлайн-квиз "Поединок с эпохой", посвященный 150-летию А. И. Куприна.

Этот день в истории:

1630 - поселение Тримонтейн переименовано в Бостон и провозглашено столицей Массачусетса.

1664 - англичане захватили голландский город Новый Амстердам (Нью-Йорк).

1676 - русские войска разбили турецко-татарскую армию под Бушином (Украина).

1812 - состоялось Бородинское сражение.

1870 - родился русский писатель Александр Куприн.

1917 - начался Корниловский мятеж.

1949 - родилась знаменитая американская певица Глория Гейнор.

1956 - умер Отто Шмидт, самый знаменитый советский полярник.

2001 - скончался известный российский театральный режиссер, народный артист СССР Андрей Гончаров.