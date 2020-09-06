Нутрициолог предостерегла тюменцев от монодиет

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Осенью важно поддержать свое здоровье и иммунитет, уверена нутрициолог Юлия Литвинская.

"Питаться одной гречкой или только одними овощами и фруктами - не лучший вариант диеты. Рацион должен быть разнообразный и сбалансированный", - отмечает она.

Осенью необходимо включить в рацион полезные жиры: оливковое масло, авокадо, топленое сливочное масло. Эксперт советует обратить внимание и на кокосовое масло.

"Оно уже не считается экзотикой, это настоящая панацея. Подходит для жарки или просто выпить столовую ложку в день. Можно прополоскать зубы с утра", - пояснила нутрициолог.

Огурцы, цветная капуста - обязательны в рационе. Крупы рекомендуется не варить, а замачивать на ночь, пишет "Тюменская область сегодня".