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Нутрициолог предостерегла тюменцев от монодиет

Общество, 13:28 05 сентября 2020

ИА "Тюменская линия"

Осенью важно поддержать свое здоровье и иммунитет, уверена нутрициолог Юлия Литвинская.

"Питаться одной гречкой или только одними овощами и фруктами - не лучший вариант диеты. Рацион должен быть разнообразный и сбалансированный", - отмечает она.

Осенью необходимо включить в рацион полезные жиры: оливковое масло, авокадо, топленое сливочное масло. Эксперт советует обратить внимание и на кокосовое масло.

"Оно уже не считается экзотикой, это настоящая панацея. Подходит для жарки или просто выпить столовую ложку в день. Можно прополоскать зубы с утра", - пояснила нутрициолог.

Огурцы, цветная капуста - обязательны в рационе. Крупы рекомендуется не варить, а замачивать на ночь, пишет "Тюменская область сегодня".

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