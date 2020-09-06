Нутрициолог предостерегла тюменцев от монодиет
Осенью важно поддержать свое здоровье и иммунитет, уверена нутрициолог Юлия Литвинская.
"Питаться одной гречкой или только одними овощами и фруктами - не лучший вариант диеты. Рацион должен быть разнообразный и сбалансированный", - отмечает она.
Осенью необходимо включить в рацион полезные жиры: оливковое масло, авокадо, топленое сливочное масло. Эксперт советует обратить внимание и на кокосовое масло.
"Оно уже не считается экзотикой, это настоящая панацея. Подходит для жарки или просто выпить столовую ложку в день. Можно прополоскать зубы с утра", - пояснила нутрициолог.
Огурцы, цветная капуста - обязательны в рационе. Крупы рекомендуется не варить, а замачивать на ночь, пишет "Тюменская область сегодня".