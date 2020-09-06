Центры занятости помогают тюменцам начать бизнес

| Фото: trud.admtyumen.ru | Фото: trud.admtyumen.ru

109 жителей Тюменской области открыли свой бизнес благодаря программе самозанятости. Начинающих предпринимателей сопровождают на всех этапах: от переобучения до составления бизнес - плана.

Для людей пенсионного и предпенсионного возраста разработаны специальные программы.

К примеру, Галина Ивановна большую часть жизни проработала поваром, а затем решила заняться оказанием патронажных услуг. Сначала она прошла обучение в медицинском колледже, после чего начала писать бизнес-план и подала заявление в центр занятости на участие в программе самозанятости.

"Собиралась учиться за свой счет, - рассказывает Галина Ивановна, - оказалось, есть бесплатная программа обучения 50+. И с написанием бизнес-плана тоже проблем не возникло – был опыт, помогала мужу, когда он открывал свое ИП".

После государственной регистрации предприятия женщине выделили и финансовую помощь.

Подробнее об участии в программе можно узнать в центрах занятости населения по месту жительства, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.