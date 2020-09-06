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Тюменец создал первый Instagram-журнал о толерантности

Общество, 16:21 05 сентября 2020

Instagram-журнал "TEXTURE", посвященный толерантности, запустили тюменцы. Идея создания аккаунта принадлежит студенту ГАУ Северного Зауралья Ахлиддину Маджидову.

В журнале рассказывают о проблемах, с которыми сталкиваются иностранцы при переезде в Россию. Героев материалов команда находит через социальные сети.

"Мы делаем свободную и неформальную площадку, для высказывания своих мыслей, чтобы герои чувствовали себя свободно и говорили с нами о том, о чем не могут говорить в других местах. В ближайшие полгода мы хотим сделать целую серию выпусков с иностранными студентами и готовить сюжеты про коренные народы севера Тюменской области", — рассказал создатель журнала.

Слоган: "TEXTURE — место, где нет границ". Ахлиддин акцентирует внимание на том, что журнал направлен на переосмысление стереотипов, которые сформированы в обществе вокруг разных национальностей и людей с особенностями.

Публикации в "TEXTURE" выходят в каждое воскресенье. На данный момент вышло 24 статьи, пишет Moi-portal.ru.

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