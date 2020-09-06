Марафон внимания "Мы вас любим!" запустили в Тюменской области

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Традиционный марафон внимания "Мы вас любим!" ко Дню пожилого человека запустили в Тюменской области. В 2020 году из-за пандемии коронавируса участникам акции предлагается сшить маски для людей золотого возраста.

Пошаговую инструкцию по изготовлению универсальной маски можно скачать на сайте www.togc.ru в разделе "Акции и проекты".

Готовые маски принимают до 28 сентября по адресу: Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 123, сообщает департамент социального развития Тюменской области.