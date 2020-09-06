  • 6 сентября 20206.09.2020воскресенье
  • В Тюмени 7..9 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Ишиме стартует онлайн-проект "Творческий город"

Общество, 20:32 05 сентября 2020

Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова. Архив.

Онлайн-проект "Творческий город" стартует в Ишиме 7 сентября. Ишимцы могут представить свои таланты в пяти направлениях: музыка, хореография, театр, прикладное творчество, оригинальный жанр.

Специалисты оценят каждый творческий номер и выберут ТОП-5 лучших в каждой номинации. Принять участие в проекте можно как индивидуально, так и коллективно.

"Это проект о талантах города. Наша задача открыть новые творческие личности и рассказать о них окружающим, чтобы вдохновить людей на новые свершения", — отметила менеджер проекта Дарья Моор.

Каждый конкурсный блок сопровождается образовательным интенсивом, в котором эксперты дадут полезную информацию и ответят на интересующие вопросы всех желающих, пишет "Мегатюмень".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:32 05.09.2020В Ишиме стартует онлайн-проект "Творческий город"
19:21 05.09.2020Марафон внимания "Мы вас любим!" запустили в Тюменской области
18:11 05.09.2020Претендентов на гранты в конкурсе #творитьдобропросто ждут на онлайн-консультациях
17:15 05.09.2020Названы продукты, способные продлить молодость