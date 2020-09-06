В Ишиме стартует онлайн-проект "Творческий город"

Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова. Архив. Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова. Архив.

Онлайн-проект "Творческий город" стартует в Ишиме 7 сентября. Ишимцы могут представить свои таланты в пяти направлениях: музыка, хореография, театр, прикладное творчество, оригинальный жанр.

Специалисты оценят каждый творческий номер и выберут ТОП-5 лучших в каждой номинации. Принять участие в проекте можно как индивидуально, так и коллективно.

"Это проект о талантах города. Наша задача открыть новые творческие личности и рассказать о них окружающим, чтобы вдохновить людей на новые свершения", — отметила менеджер проекта Дарья Моор.

Каждый конкурсный блок сопровождается образовательным интенсивом, в котором эксперты дадут полезную информацию и ответят на интересующие вопросы всех желающих, пишет "Мегатюмень".