ФК "Тюмень" встретится с "Крыльями советов-2" 12 сентября

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ФК "Тюмень" встретится с "Крыльями советов-2" в Самаре 12 сентября. По прогнозам шансы у сибиряков - на уровне 80,95%.

Тюменцы успешно начали сезон в ОЛИМП-первенстве России по футболу среди команд клубов ПФЛ. На данный момент клуб занимает второе место в турнирной таблице 4 группы, уступая "КАМАЗу" из Татарстана. Команда "Крылья Советов-2" - на 13 месте.

Из четырех игр тюменцев три закончились их победой, причем так получилось, что каждый со счетом 2:0: с "Ладой" из Тольятти, с "Ладой" из "Димитровграда", с "Динамо" из Барнаула. Счет еще одного матча — с "Новосибирском" — 1:1. Игрокам тогда пришлось непросто, они играли под ливнем с грозой.

Напомним, что в нынешнем сезоне "Тюмень" выступает под руководством главного тренера Игоря Меньщикова, который вступил в должность до пандемии и до ограничительных мер успел только провести тренировочные сборы, пишет "Вслух.ру".