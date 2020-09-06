  • 6 сентября 20206.09.2020воскресенье
  • В Тюмени 11..13 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы создали видеоролики о плюсах и минусах социальных сетей

Общество, 12:28 06 сентября 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Тюменцы представили два видеоролика, в которых сравнивают, как изменилась жизнь подростков с появлением социальных сетей. Посмотреть их можно в группе "Киберпатруль Тюменской области" ВКонтакте.

"Мы говорим прежде всего о доверии между взрослым и ребенком. Конечно за детьми стоит следить, и мы показываем, как это сделать в мягкой форме. Но вместо того, чтобы слепо запрещать все, что старшему поколению не понятно, куда интереснее разобраться ", — рассказала руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Александра Оверченко в интервью "Комсомольской правде-Тюмень".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:46 06.09.2020С новым оборудованим тюменские онкологи снижают риски осложнений
12:43 06.09.2020В Тюменской области 50 новых случаев заражения коронавирусом
12:28 06.09.2020Тюменцы создали видеоролики о плюсах и минусах социальных сетей
12:15 06.09.2020Набережную "Сэй Пан" открыли в Белоярском