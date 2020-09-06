Тюменцы создали видеоролики о плюсах и минусах социальных сетей

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Тюменцы представили два видеоролика, в которых сравнивают, как изменилась жизнь подростков с появлением социальных сетей. Посмотреть их можно в группе "Киберпатруль Тюменской области" ВКонтакте.

"Мы говорим прежде всего о доверии между взрослым и ребенком. Конечно за детьми стоит следить, и мы показываем, как это сделать в мягкой форме. Но вместо того, чтобы слепо запрещать все, что старшему поколению не понятно, куда интереснее разобраться ", — рассказала руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Александра Оверченко в интервью "Комсомольской правде-Тюмень".