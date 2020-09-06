Новое оборудование позволяет врачам снизить риск повреждения нервных волокон

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Интраоперационный нейромонитор, установленный в тюменском "Медицинском городе", позволяет во время хирургических операций отслеживать состояние нервных структур.

Так, при иссечении новообразований околоушной слюнной железы есть вероятность неврологических осложнений. Новое оборудование позволяет избежать рисков повреждения нервных волокон.

"Лицевой нерв проходит через всю толщу слюнной железы, окутывает опухоль или даже срастается с нею. Тогда, при удалении опухоли, мы рискуем получить после операции паралич мышц лица у пациента. Чтобы этого избежать, мы отслеживаем состояние нервных волокон лицевого нерва во время оперативного вмешательства, используя нейромонитор", - прокомментировала заведующая онкологическим отделением №2 Юлия Шубина.

Также заведующая отметила, что новое оборудование необходимо при проведении вмешательств и на других органах в области головы и шеи, например, на щитовидной железе. В данном случае существует риск повредить нервы, отвечающие за речь, дыхание и глотание.

Тюменские онкологи уже провели два хирургических вмешательства с применением нейромонитора. Обе операции прошли успешно, без осложнений, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.