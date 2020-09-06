Тюменцев приглашают на мастер-классы и бесплатные выставки
ИА "Тюменская линия"
Второй ремесленный сезон продлится в Тюмени до 4 октября. Каждую субботу в Доме Машарова с 13 до 18 часов проходят мастер-классы по гончарному делу. Вход свободный.
Бесплатную выставку, посвященную Александру Митинскому, можно посетить в музейном комплексе имени Словцова до 29 ноября. Выставка приурочена к 115-летию тюменского художника, живописца, преподавателя.
Экскурсия по Тюмени на двухэтажном автобусе состоится 11 сентября в 20 часов от остановки "Набережная", пишет "Тюменская область сегодня".