Автоинспекторы Тюменской области оснащены переносными видеорегистраторами

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

200 видеорегистраторов используют инспекторы ДПС в Тюменской области при общении с участниками дорожного движения на улице, вне патрульного автомобиля.

Гаджеты приобретены в рамках государственной региональной программы "Повышение безопасности дорожного движения". Кроме того, в этом году будут закуплены 20 патрульных автомобилей "Лада Веста" для подразделений ГИБДД Тюменской области, их салоны будут оборудованы стационарными видеорегистраторами, позволяющими вести видеозапись внутри и снаружи автомобиля, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.