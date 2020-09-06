  • 6 сентября 20206.09.2020воскресенье
  • В Тюмени 7..9 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Автоинспекторы Тюменской области оснащены переносными видеорегистраторами

Общество, 18:59 06 сентября 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

200 видеорегистраторов используют инспекторы ДПС в Тюменской области при общении с участниками дорожного движения на улице, вне патрульного автомобиля.

Гаджеты приобретены в рамках государственной региональной программы "Повышение безопасности дорожного движения". Кроме того, в этом году будут закуплены 20 патрульных автомобилей "Лада Веста" для подразделений ГИБДД Тюменской области, их салоны будут оборудованы стационарными видеорегистраторами, позволяющими вести видеозапись внутри и снаружи автомобиля, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:59 06.09.2020Автоинспекторы Тюменской области оснащены переносными видеорегистраторами
18:00 06.09.20207 сентября - события дня
17:42 06.09.2020ГИБДД проверит тюменских водителей на трезвость
17:07 06.09.2020Среди тюменских пожарных выявили лучших в кроссфите