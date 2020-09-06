  • 6 сентября 20206.09.2020воскресенье
  • В Тюмени 11..13 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 50 новых случаев заражения коронавирусом

Общество, 12:43 06 сентября 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

50 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Тюменской области за минувшие сутки. Всего в России подтвердилось 5 тыс. 195 новых случаев заболевания в 84 регионах, сообщает региональный Оперативный штаб.

В 22,2 % случаях заболевшие не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 61 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 2 тыс. 823 человека.

В Москве зарегистрировано 620 случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 192, в Московской области - 167.

В Свердловской области заболели 128 человек, в Югре - 78, в Челябинской области - 63, на Ямале - 55, в Курганской области - 25.

В России выявлено 1 млн 025 тыс. 505 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 тыс. 820 летальных исходов, выздоровели 840 тыс. 949 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:01 06.09.2020На профориентационном проекте "Стройка" ждут заявок от тюменских подростков
12:46 06.09.2020С новым оборудованим тюменские онкологи снижают риски осложнений
12:43 06.09.2020В Тюменской области 50 новых случаев заражения коронавирусом
12:28 06.09.2020Тюменцы создали видеоролики о плюсах и минусах социальных сетей