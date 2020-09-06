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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Еще девять человек вылечились от COVID-19 в Тюменской области

Общество, 13:57 06 сентября 2020

www.mos.ru, М. Денисов | Фото: www.mos.ru, М. Денисов

Девять человек в Тюменской области вылечились от коронавируса за минувшие сутки, 6 сентября, сообщает региональный оперативный штаб.

Всего за весь период выздоровели 7 тыс. 125 человек. За сутки в области выявлено 50 случаев заболевания, в том числе, один ребенок.

Восемь пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ, 629 человек остаются под медицинским наблюдением, находятся на перевахтовке 3 тыс. 475 человек.

За период пандемии в Тюменской области скончался 31 пациент с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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