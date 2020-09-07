8 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в музее истории поискового движения Тюменской области (пр. Геологоразведчиков, 6а, 2 этаж) начнется пресс-конференция, посвященная итогам летней экспедиции поисковых отрядов Тюменской области и планам поисковиков на 2020-2021 годы.

В Тюмени в 11 часов на уличной площадке центральной городской библиотеки (ул. Луначарского, 51/3) начнется обзор периодических журналов "Журнальный калейдоскоп".

В Тюмени в 12 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется осенний фестиваль урожая "Дачники-удачники".

В Тюмени в 12 часов 30 минут в музее "Усадьба Колокольникова" (ул. Республики, 18) начнется экскурсия для детей в рамках программы "Творческие люди".

В Тюмени в 14 часов на уличной площадке библиотеки № 7 им. И. М. Ермакова (ул. Камчатская, 1а) начнется викторина "Загадки осени".

В Тюмени в 14 часов на ООО "Трубный завод Сибгазаппарат" (Велижанский тракт, 6 км) начнется торжественное мероприятия, посвященное запуску линии по производству полимерных труб диаметром от 110 до 225 мм с токопроводящей лентой серии "Протект".

В Тюмени в 18 часов на Масловском взвозе в арт-пространстве "Время Победы" начнется фестиваль "Осенняя рапсодия".

Этот день в истории:

1380 - состоялась Куликовская битва.

1514 - литовцы разбили русские войска под Оршей.

1791 - в парижском Лувре художники впервые выставили на обозрение свои картины.

1811 - умер русский архитектор Андреян Захаров.

1812 - родилась Наталья Гончарова (Пушкина).

1855 - в результате затяжного штурма французские войска заняли ключевую точку обороны Севастополя - Малахов курган.

1914 - в воздушном бою с немцами, впервые применив воздушный таран, погиб русский летчик Петр Нестеров.

1941 - началась 900-дневная осада Ленинграда.

1993 - Белоруссия и Россия договорились о сохранении единого денежного пространства.