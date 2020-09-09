10 сентября - события дня
В Тюмени в 10 часов по адресу: ул. Николая Ростовцева, 14 начнется открытие третьего корпуса детского сада №141.
В Тюмени в 13 часов 30 минут начнется открытие первой очереди Велижанских водоочистных сооружений после реконструкции.
В Тюмени в 19 часов в Тюменской филармонии начнется первый концерт авторского абонемента маэстро Антона Шароева "Камерата Сибири".
Этот день в истории:
1588 - английский мореплаватель Томас Кавендиш завершил третью успешную кругосветную экспедицию.
1654 - русские войска отбили у поляков Смоленск.
1721 - победой России закончилась Северная война.
1725 - Екатерина I учредила орден Александра Невского.
1756 - указом Елизаветы в России учрежден первый публичный театр.
1872 - родился Владимир Арсеньев, путешественник, этнограф, натуралист, исследователь Дальнего Востока.
1941 - завершилось Смоленское сражение - первое, в котором гитлеровская армия не смогла одержать победу.
1943 - советские войска освободили Новороссийский порт и часть города.
1964 - родился основатель и лидер рок-группы "Гражданская оборона" Егор Летов.
1972 - на мюнхенской Олимпиаде сборная СССР по баскетболу сенсационно выиграла у сборной США и стала олимпийским чемпионом.
2001 - биологи из университета Пенсильвании впервые обнаружили ген защиты от тяжелых металлов, таких как мышьяк, ртуть, кадмий.
2003 - астрономы услышали черную дыру.