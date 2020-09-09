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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

10 сентября - события дня

Общество, 17:59 09 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов по адресу: ул. Николая Ростовцева, 14 начнется открытие третьего корпуса детского сада №141.

В Тюмени в 13 часов 30 минут начнется открытие первой очереди Велижанских водоочистных сооружений после реконструкции.

В Тюмени в 19 часов в Тюменской филармонии начнется первый концерт авторского абонемента маэстро Антона Шароева "Камерата Сибири".

Этот день в истории:

1588 - английский мореплаватель Томас Кавендиш завершил третью успешную кругосветную экспедицию.

1654 - русские войска отбили у поляков Смоленск.

1721 - победой России закончилась Северная война.

1725 - Екатерина I учредила орден Александра Невского.

1756 - указом Елизаветы в России учрежден первый публичный театр.

1872 - родился Владимир Арсеньев, путешественник, этнограф, натуралист, исследователь Дальнего Востока.

1941 - завершилось Смоленское сражение - первое, в котором гитлеровская армия не смогла одержать победу.

1943 - советские войска освободили Новороссийский порт и часть города.

1964 - родился основатель и лидер рок-группы "Гражданская оборона" Егор Летов.

1972 - на мюнхенской Олимпиаде сборная СССР по баскетболу сенсационно выиграла у сборной США и стала олимпийским чемпионом.

2001 - биологи из университета Пенсильвании впервые обнаружили ген защиты от тяжелых металлов, таких как мышьяк, ртуть, кадмий.

2003 - астрономы услышали черную дыру.

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