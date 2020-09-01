11 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в границах пер. Добрый, ул. Каспийская, ул. И. Крылова начнется открытие озелененной зоны общественного пространства.

В Тюмени в 11 часов 30 минут в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется презентация экосистемы "Мы-предприниматели".

В Тюмени начнется молодежный бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей-2020".

Этот день в истории:

1762 – вернувшийся из ссылки Александр Бестужев-Рюмин провозглашен канцлером России.

1862 – родился американский писатель О. Генри (Уильям Сидни Портер).

1894 – родился Александр Довженко, сценарист и режиссер.

1900 – родился Семен Лавочкин, советский авиаконструктор.

1918 – декретом Совнаркома в Советской России введена метрическая система мер и весов.

1935 – родился Герман Титов, советский космонавт №2. Он впервые провел в космосе более суток.

1994 – спортивный самолет "Сессна" врезался в Белый дом.

1998 – министром внутренних дел России назначен Сергей Степашин.

2001 – произошел крупнейший в истории человечества террористический акт. Два захваченных арабскими террористами пассажирских самолета врезались в обе башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, затем такой же самолет атаковал Пентагон, четвертый лайнер был сбит над Питтсбургом.