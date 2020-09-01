11 сентября - события дня
В Тюмени в 10 часов в границах пер. Добрый, ул. Каспийская, ул. И. Крылова начнется открытие озелененной зоны общественного пространства.
В Тюмени в 11 часов 30 минут в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется презентация экосистемы "Мы-предприниматели".
В Тюмени начнется молодежный бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей-2020".
Этот день в истории:
1762 – вернувшийся из ссылки Александр Бестужев-Рюмин провозглашен канцлером России.
1862 – родился американский писатель О. Генри (Уильям Сидни Портер).
1894 – родился Александр Довженко, сценарист и режиссер.
1900 – родился Семен Лавочкин, советский авиаконструктор.
1918 – декретом Совнаркома в Советской России введена метрическая система мер и весов.
1935 – родился Герман Титов, советский космонавт №2. Он впервые провел в космосе более суток.
1994 – спортивный самолет "Сессна" врезался в Белый дом.
1998 – министром внутренних дел России назначен Сергей Степашин.
2001 – произошел крупнейший в истории человечества террористический акт. Два захваченных арабскими террористами пассажирских самолета врезались в обе башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, затем такой же самолет атаковал Пентагон, четвертый лайнер был сбит над Питтсбургом.