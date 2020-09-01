12 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 13 часов в Доме культуры и творчества "Торфяник" начнется День открытых дверей.

В Тюмени во дворце культуры "Нефтяник" и мультицентре "Контора пароходства" пройдет Всероссийский молодежный бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей – 2020".

Этот день в истории:

1504 - Христофор Колумб в ходе четвертого, последнего, плавания отправился из Америки в Испанию.

1683 - под Веной соединенная польско-австрийская армия нанесла сокрушительное поражение туркам. Этим сражением был положен конец завоеваниям Османской империи в Европе.

1699 - впервые русское судно под трехцветным флагом прибыло за границу (в Константинополь).

1933 - родилась Татьяна Доронина, актриса театра и кино.

1944 - родился руководитель ансамбля "Виртуозы Москвы", гениальный скрипач и дирижер Владимир Спиваков.

1949 - родилась Ирина Роднина, многократная чемпионка мира и Олимпийских игр по фигурному катанию.

1992 - в космос полетела первая супружеская пара, первая темнокожая женщина и первый японский астронавт.