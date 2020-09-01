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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

13 сентября - события дня

Общество, 18:00 12 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени на ул. Газовиков, 6/1 будет работать вакциномобиль, где любой желающий сможет поставить прививку от гриппа.

В Тюменской области состоится Единый день голосования.

Этот день в истории:

1741 – в России издан указ об ограничении рабочего дня на фабриках 15 часами.

1745 – издан первый географический "Атлас Российский".

1762 – в Москве состоялась коронация Екатерины II.

1812 – Михаил Кутузов созвал военный совет в подмосковной деревушке Фили для обсуждения со своими генералами вопроса о судьбе Москвы.

1866 – в Москве основана консерватория, которая теперь носит имя Петра Чайковского.

1923 – родилась Зоя Космодемьянская, партизанка, Герой Советского Союза.

1942 – гитлеровские войска вошли в Сталинград. Начались оборонительные бои в городе.

1951 – родился Александр Розенбаум.

1959 – советская автоматическая станция "Луна-2" впервые в мировой истории совершила посадку на Луне.

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