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Тюменцы могут получить новую профессию, обратившись в центры занятости

Общество, 11:36 12 сентября 2020

trud.admtyumen.ru | Фото: trud.admtyumen.ru

Более двух тысяч жителей Тюменской области ежегодно проходят переобучение благодаря службе занятости населения. Наиболее востребованы специальности - продавец, тракторист, парикмахер, повар, бухгалтер, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Всего же органы службы занятости могут предложить тюменцам профессиональное обучение более чем по 100 профессиям.

В приоритетном порядке пройти профподготовку имеют право одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; инвалиды; лица, освобожденные из учреждений исполнения наказаний в виде лишения свободы.

За подробной информацией о прохождении профессионального обучения нужно обращаться в центр занятости по месту жительства. Контактные данные всех центров размещены на интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.

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