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Тюменский режиссер представит концепцию документального сериала Тимуру Бекмамбетову

Общество, 13:26 12 сентября 2020

Медиаполис | Фото: Медиаполис

Тюменский режиссер Константин Шведов представит научно-популярный сериал "Болезнь*" на DreamApp 19 сентября. Каждый выпуск посвящен отдельному заболеванию: сахарному диабету, раку, гастриту, герпесу и геморрою.

Каждый участник открытого шоу презентует свой проект инвесторам. В жюри - Тимур Бекмамбетов, представители онлайн-кинотеатров и других площадок.

"У нас есть огромные проблемы в сфере осведомленности о болезнях. И хочется донести знания о заболеваниях до максимального количества людей. Если говорить с точки зрения концепта, то в фильме, планируем интервью и комментарии врачей, друзей и родных приглашенных звезд, столкнувшихся с различными заболеваниями. Но ставку я хочу сделать на яркий и ироничный визуальный ряд", — рассказал создатель сериала Константин Шведов.

В команде проекта "Болезнь*" - продюсер Анна Румянцева, CG-супервайзер Ян Курсаков и композитор Евгений Бархатов, пишет "Комсомольская правда- Тюмень".

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