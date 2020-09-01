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В Тюменском районе модернизировали школу искусств

Общество, 16:31 12 сентября 2020

пресс-служба главы Тюменского района | Фото: пресс-служба главы Тюменского района

Онохинская детская школа искусств в Тюменском районе после капитального ремонта запустит новые программы и увеличит число учащихся.

К началу учебного процесса приобретено интерактивное, выставочное, музыкальное и гончарное оборудование. В школе планируется открытие новой специализации "Баян, аккордеон", программ "Скульптура", "Керамика" и "Компьютерный дизайн".

Планируется ввести также предпрофессиональную программу "Хоровое пение" и создать новый творческий коллектив.

Как сообщает пресс-служба главы Тюменского района, во время капитального ремонта заменили сантехнику и системы горячего водоснабжения и водоотведения, покрытие полов, охранно-пожарную сигнализацию и системы видеонаблюдения, перепланировали помещения.

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