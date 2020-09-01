Тюменский врач стала победителем всероссийского конкурса

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Главный врач тюменской городской поликлиники №17 Татьяна Клещевникова одержала победу на всероссийском конкурсе "Женщина-лидер. XXI век".

"О своей поликлинике я могу говорить долго и много. Горжусь нашей командой, нашими специалистами, их стремлением не стоять на месте. Этот конкурс – тоже развитие, прогресс, то, что мотивирует работать дальше. Приятно видеть результаты работы – для современного руководителя это очень важно", - отметила она.

Татьяна Клещевникова закончила Тюменскую государственную медицинскую академию в 2008 году по специальности "лечебное дело", работала врачом-терапевтом, а с 2012 года начала руководить профилактическим направлением. В 2017 году она перешла на работу в городскую поликлинику №17, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.