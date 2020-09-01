Стартовал отбор художников, чьи работы украсят центр Тюмени

Фото: Контора пароходства ВКонтакте Фото: Контора пароходства ВКонтакте

Заявочная кампания на участие в арт-резиденции от мультицентра "Контора пароходства" продлится до 30 сентября. Принять участие может любой желающий. По итогам отбора 12 художников в режиме реального времени создадут картины.

Портфолио будут оценивать по следующим критериям: активная выставочная деятельность, оригинальность работ, наличие посыла и общих идей в них, уникальность техники исполнения, визуальная привлекательность портфолио.

Экспертами выступят руководитель "Конторы пароходства" Юлия Саначина, а также куратор выставочного пространства мультицентра Александра Жернова (Тюмень), основатель Салона Штутгарта в Берлине Генри Дэвидсон (Германия), преподаватель в SAS ТюмГУ, стрит-фотограф Дэвид Дюссо (Нью-Йорк) и куратор, PR-директор музейного центра "Площадь мира" Оксана Будулак (Красноярск).

Тема работ — "Всё еще сильны". Она повествует о глобальных, мировых проблемах, в числе которых пандемия. С помощью искусства организаторы предложили ответить художникам на вопросы: "Сможет ли человечество справиться с последствиями проблем? Есть ли у людей силы исправить ошибки и идти дальше? Мы все еще сильны?"

В ходе проекта художники будут снимать на фото и видео процесс создания работы, а из материалов будет создаваться дневник проекта. Его можно увидеть в инстаграме проекта, который оформлен в виде панельного дома, как место, где сейчас пребывают и живут художники.

Итогом, как пишет Мегатюмень, станет выставка на ситибордах в центре города, которая пройдет с 11 ноября по 11 декабря. Они расположены рядом друг с другом, что создаст впечатление цельной композиции взамен выставочного пространства.

"Мы затрагиваем тему, которая коснулась всех людей со всего мира. Каждый выражает свои чувства по-разному, мы решили сделать это понятным нам языком — через искусство. И тут выступает город — прекрасная среда, где работы художников увидят большое количество людей. И, может, они, как и участники, тоже смогут дать ответы самим себе на данные вопросы", — рассказала руководитель "Конторы пароходства" Юлия Саначина.