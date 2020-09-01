Новые коворкинги откроются в Тюменской области в сентябре

Фото: Студенческий совет Тюменской области. Архив Фото: Студенческий совет Тюменской области. Архив

Официальное открытие коворкинга в Многопрофильном колледже ТИУ в рамках проекта "Точка" состоится 17 сентября. Как рассказал руководитель проекта и член Студсовета Тюменской области Радик Хуснутдинов, студенты получат пространство для встреч и самостоятельной работы.

"В августе завершился ремонт в трех сузах Тюмени, а в сентябре состоится монтаж коворкингов в двух сузах Тобольска, также в этом месяце мы планируем торжественно открыть все пространства, подарить подарки студентам и провести мероприятия от Студсовета для учащихся сузов", - уточнил он.

Издание "Комсомольская правда-Тюмень" напоминает, что конкурс "Точка" прошел в мае этого года. Команды студентов снимали видео, в котором рассказывали зачем им нужен коворкинг и участвовали в онлайн-голосовании.