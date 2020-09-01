В Луговом открыли площадку с уличными тренажерами
Архивное фото пресс-службы главы Тюменского района
В Луговом построили площадку с уличными тренажерами. Глава Кулаковского муниципального образования Сергей Лысак, подчеркнул, что спортивная зона появилась по инициативе жителей.
После торжественного открытия юные спортсмены показали односельчанам мастер-класс, как правильно заниматься на тренажерах.
Как пишет пресс-служба главы Тюменского района, за последние пять лет в муниципальном образовании построено два спортивных комплекса, шесть мини-футбольных площадок с искусственным покрытием, столько же площадок с уличными тренажерами, три баскетбольно-волейбольные площадки, хоккейный корт с искусственным покрытием для мини-футбола.