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В Луговом открыли площадку с уличными тренажерами

Общество, 12:36 13 сентября 2020

Архивное фото пресс-службы главы Тюменского района

В Луговом построили площадку с уличными тренажерами. Глава Кулаковского муниципального образования Сергей Лысак, подчеркнул, что спортивная зона появилась по инициативе жителей.

После торжественного открытия юные спортсмены показали односельчанам мастер-класс, как правильно заниматься на тренажерах.

Как пишет пресс-служба главы Тюменского района, за последние пять лет в муниципальном образовании построено два спортивных комплекса, шесть мини-футбольных площадок с искусственным покрытием, столько же площадок с уличными тренажерами, три баскетбольно-волейбольные площадки, хоккейный корт с искусственным покрытием для мини-футбола.

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