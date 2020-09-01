Тюменцев приглашают на закрытие фестиваля "Осенняя рапсодия"

Фото из официальной группы ВКонтакте "ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Тюмень" Фото из официальной группы ВКонтакте "ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Тюмень"

Официальное закрытие фестиваля "Осенняя рапсодия" пройдет в событийном парке Алебашево 13 сентября в 18 часов. Для зрителей вход свободный.

Перед гостями выступит вокал-бэнд "Матрица", известный по исполнению песен "Танцуй, Тюмень", "Тюмень молодая" и других. Этот коллектив символизирует прогрессивную российскую молодежь.

Во время всех выступлений организуют онлайн-трансляции в ВКонтакте. В паблике можно посмотреть предыдущие выступления.