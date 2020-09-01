Александр Моор примет участие в торжественной церемонии вступления в должность губернатора Югры
| Фото: оперштаб Тюменской области
Глава Тюменской области Александр Моор примет участие в торжественной церемонии вступления в должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 13 сентября.
Как напоминает региональный оперативный штаб, Александр Моор представил президенту России список из пяти кандидатур, претендующих на должность губернатора Югры.
Владимир Путин на пост главы автономного округа в думу Югры для рассмотрения 13 сентября предложил три кандидатуры: врио губернатора Наталью Комарову, депутатов окружной думы Алексея Савинцева и Михаила Сердюка.