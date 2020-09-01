  • 13 сентября 202013.09.2020воскресенье
  • USD74,8896
    EUR88,6768
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор примет участие в торжественной церемонии вступления в должность губернатора Югры

Губернатор, 11:02 13 сентября 2020

оперштаб Тюменской области | Фото: оперштаб Тюменской области

Глава Тюменской области Александр Моор примет участие в торжественной церемонии вступления в должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 13 сентября.

Как напоминает региональный оперативный штаб, Александр Моор представил президенту России список из пяти кандидатур, претендующих на должность губернатора Югры.

Владимир Путин на пост главы автономного округа в думу Югры для рассмотрения 13 сентября предложил три кандидатуры: врио губернатора Наталью Комарову, депутатов окружной думы Алексея Савинцева и Михаила Сердюка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:02 13.09.2020Александр Моор примет участие в торжественной церемонии вступления в должность губернатора Югры
11:30 12.09.2020Александр Моор: Тюмень может стать термальным санаторием России
16:46 11.09.2020Александр Моор поздравил педагога ФМШ с госнаградой
14:42 11.09.2020Губернатор посетил спортцентр в селе Мальково