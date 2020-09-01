15 сентября - события дня
В Тюмени в 10 часов в отеле "Green House" (ул. Н. Федорова, 9, 2 этаж, Дворцовый зал) начнется бизнес-завтрак с руководителем агентства туризма и продвижения Тюменской области Марией Трофимовой.
В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс - Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Новое в предоставлении мер социальной поддержки семьям с детьми".
В Тюмени в 12 часов на площади у Дома культуры и творчества "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется выставка-конкурс "Дары осени – 2020".
В Тюмени в 15 часов в центре русской культуры (ул. Камчатская, 138-а) начнется фольклорная программа "Хорошо в родной сторонке".
Этот день в истории:
1783 - в Лондоне секретарь Неаполитанского посольства Винсент Лунарди совершил первый в Англии полет на воздушном шаре.
1792 - Наполеон прибыл в Аяччо и вновь стал командиром батальона волонтеров.
1805 - Россия объявила первую войну Наполеону.
1890 - родилась королева детектива – английская писательница Агата Кристи (настоящее имя - Агата Миллер).
1916 - в битве на Сомме англичане впервые применили в бою танки.
1925 - родился Кирилл Лавров, артист театра и кино.
1946 - родился Оливер Стоун, американский сценарист и кинорежиссер.
1971 - несколько любителей природы из Канады и США создали международную экологическую организацию "Гринпис" (Зеленый мир).
1993 - Майкл Джексон впервые выступил в Москве.
2000 - в Сиднее открылись XXVII Олимпийские игры, последние в ХХ веке.
2000 - китайские археологи нашли могилу Чингисхана.