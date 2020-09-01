15 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в отеле "Green House" (ул. Н. Федорова, 9, 2 этаж, Дворцовый зал) начнется бизнес-завтрак с руководителем агентства туризма и продвижения Тюменской области Марией Трофимовой.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс - Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Новое в предоставлении мер социальной поддержки семьям с детьми".

В Тюмени в 12 часов на площади у Дома культуры и творчества "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется выставка-конкурс "Дары осени – 2020".

В Тюмени в 15 часов в центре русской культуры (ул. Камчатская, 138-а) начнется фольклорная программа "Хорошо в родной сторонке".

Этот день в истории:

1783 - в Лондоне секретарь Неаполитанского посольства Винсент Лунарди совершил первый в Англии полет на воздушном шаре.

1792 - Наполеон прибыл в Аяччо и вновь стал командиром батальона волонтеров.

1805 - Россия объявила первую войну Наполеону.

1890 - родилась королева детектива – английская писательница Агата Кристи (настоящее имя - Агата Миллер).

1916 - в битве на Сомме англичане впервые применили в бою танки.

1925 - родился Кирилл Лавров, артист театра и кино.

1946 - родился Оливер Стоун, американский сценарист и кинорежиссер.

1971 - несколько любителей природы из Канады и США создали международную экологическую организацию "Гринпис" (Зеленый мир).

1993 - Майкл Джексон впервые выступил в Москве.

2000 - в Сиднее открылись XXVII Олимпийские игры, последние в ХХ веке.

2000 - китайские археологи нашли могилу Чингисхана.