54 случая COVID-19 зафиксировано в Тюменской области за сутки

| www.mos.ru | Фото: Д. Гришкин. Пресс-служба мэра и правительства Москвы | www.mos.ru | Фото: Д. Гришкин. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

54 заболевших с коронавирусной инфекцией выявлено в Тюменской области за минувшие сутки. Всего в России подтверждено 5 тыс. 509 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб 14 сентября.

В 25,2 % случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 57 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 2 тыс. 475 человек.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве - 696 человек, в Санкт-Петербурге - 199, в Московской области - 163.

В Свердловской области подтверждено 129 случаев, в Ханты-Мансийском округе - 82, в Челябинской области - 67, на Ямале-59, в Курганской области - 26.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 млн 68 тыс. 320 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 тыс. 635 летальных исходов, выздоровело 878 тыс. 700 человек.