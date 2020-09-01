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В Тюмени оперативно заменят стальной водовод на улице Республики

Общество, 12:35 15 сентября 2020

пресс-служба "Тюмень Водоканала" | Фото: пресс-служба "Тюмень Водоканала"

Стальной водовод на ул. Республики в Тюмени заменит "Росводоканал Тюмень". Соответствующее решение принято после утечки, которая произошла 13 сентября в районе дома № 188, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканала".

Как пояснил генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Андрей Максимов, стальная труба была проложена в 1975 году и на ней специалисты периодически фиксировали и устраняли утечки.

"Чтобы не уйти с этой проблемой в зиму, техническим руководством водоканала принято решение оперативно заменить участок водовода. Работы начнем уже в этом месяце", - рассказал он.

Напомним, что информация о выходе воды на поверхность на ул. Республики поступила в Центральную диспетчерскую службу водоканала в воскресенье, 13 сентября в 9 часов 20 минут. Специалисты предприятия изучили схемы водоснабжения района, разработали план восстановительных мероприятий. Ремонт был организован таким образом, чтобы под отключение попало как можно меньше домов.

Водоснабжение в пяти домах Тюмени отсутствовало с 9 часов 45 минут до 18 часов 45 минут. В это время был организован подвоз воды. В настоящее время завершаются работы по восстановлению нарушенного благоустройства.

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# водоснабжение , ремонт , Тюмень Водоканал

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