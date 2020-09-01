16 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в школе № 92, корп. 2 (ул. Николая Зелинского, 22) начнется акция "Классное дерево": школьники вместе с главой Тюмени Русланом Кухаруком высадят молодые яблоньки.

В Тюмени в 18 часов начнется онлайн-экскурсия областного поискового центра на страницах Вконтакте и Instagram.

Этот день в истории:

1492 - во время первой экспедиции Колумба открыто Саргассово море.

1620 - английские переселенцы отплыли на корабле "Мэйфлауэр" из Плимута, Англия в "Новый свет".

1745 - родился русский полководец Михаил Кутузов, первый военачальник, сумевший выиграть войну у Наполеона.

1810 - Мексика провозгласила независимость от Испании и начала освободительную войну.

1812 - в занятой Наполеоном Москве начались пожары.

1821 - Российская империя подтвердила свои исключительные права на Аляску.

1943 - советские войска окончательно овладели Новороссийском.

1945 - родился артист эстрады Евгений Петросян.

1953 - родился американский киноактер Микки Рурк.

1956 - родился фокусник Дэвид Копперфильд.

1965 - в СССР внесены поправки в Уголовный кодекс, облегчающие преследования диссидентов.

1998 - выход мюзикла "Нотр-Дам де Пари".