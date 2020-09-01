16 сентября - события дня
В Тюмени в 11 часов в школе № 92, корп. 2 (ул. Николая Зелинского, 22) начнется акция "Классное дерево": школьники вместе с главой Тюмени Русланом Кухаруком высадят молодые яблоньки.
В Тюмени в 18 часов начнется онлайн-экскурсия областного поискового центра на страницах Вконтакте и Instagram.
Этот день в истории:
1492 - во время первой экспедиции Колумба открыто Саргассово море.
1620 - английские переселенцы отплыли на корабле "Мэйфлауэр" из Плимута, Англия в "Новый свет".
1745 - родился русский полководец Михаил Кутузов, первый военачальник, сумевший выиграть войну у Наполеона.
1810 - Мексика провозгласила независимость от Испании и начала освободительную войну.
1812 - в занятой Наполеоном Москве начались пожары.
1821 - Российская империя подтвердила свои исключительные права на Аляску.
1943 - советские войска окончательно овладели Новороссийском.
1945 - родился артист эстрады Евгений Петросян.
1953 - родился американский киноактер Микки Рурк.
1956 - родился фокусник Дэвид Копперфильд.
1965 - в СССР внесены поправки в Уголовный кодекс, облегчающие преследования диссидентов.
1998 - выход мюзикла "Нотр-Дам де Пари".