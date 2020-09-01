18 сентября - события дня
В Тюмени в 11 часов в малом зале администрации города (ул. Первомайская, 20) начнется подведение итогов городского экологического конкурса "Зеленые дворы – зеленый город!".
В Тюмени в 14 часов 30 минут в администрации города (ул. Первомайская, 20) начнется встреча делегации посольства Республики Корея с главой Тюмени Русланом Кухаруком.
В Тюмени в 15 часов в административном корпусе ТюмГУ (ул. Володарского, 6) начнется торжественное заседание Ученого совета ТюмГУ по случаю 90-летнего юбилея ТюмГУ. Перед началом мероприятия состоится пресс-подход.
В Тюмени стартует конкурс "Нейронефть" в рамках XI Тюменского нефтегазового форума.
Этот день в истории:
1852 - Лев Толстой опубликовал свое первое литературное произведение - повесть "Детство".
1905 - в бедной шведской семье родилась легендарная актриса, звезда немого кино Грета Гарбо (Густафсон).
1928 - в Москве открылся Центральный парк культуры и отдыха имени Горького.
1932 - в результате слияния нескольких арабских королевств образовалось государство Саудовская Аравия.
1934 - Советский Союз принят в Лигу Наций.
1941 - в Красной армии образованы первые четыре гвардейские дивизии. Появление советской гвардии связано с первыми успехами наших войск, достигнутыми в Смоленском сражении.
1961 - в Конго в авиакатастрофе погиб генеральный секретарь ООН, шведский политический деятель Даг Хаммаршельд.
1980 - в составе советского экипажа в космос отправился первый гражданин Кубы Тамайо Мендес.
1998 - у Манилы затонул филиппинский паром, 97 человек погибли.