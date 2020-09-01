18 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в малом зале администрации города (ул. Первомайская, 20) начнется подведение итогов городского экологического конкурса "Зеленые дворы – зеленый город!".

В Тюмени в 14 часов 30 минут в администрации города (ул. Первомайская, 20) начнется встреча делегации посольства Республики Корея с главой Тюмени Русланом Кухаруком.

В Тюмени в 15 часов в административном корпусе ТюмГУ (ул. Володарского, 6) начнется торжественное заседание Ученого совета ТюмГУ по случаю 90-летнего юбилея ТюмГУ. Перед началом мероприятия состоится пресс-подход.

В Тюмени стартует конкурс "Нейронефть" в рамках XI Тюменского нефтегазового форума.

Этот день в истории:

1852 - Лев Толстой опубликовал свое первое литературное произведение - повесть "Детство".

1905 - в бедной шведской семье родилась легендарная актриса, звезда немого кино Грета Гарбо (Густафсон).

1928 - в Москве открылся Центральный парк культуры и отдыха имени Горького.

1932 - в результате слияния нескольких арабских королевств образовалось государство Саудовская Аравия.

1934 - Советский Союз принят в Лигу Наций.

1941 - в Красной армии образованы первые четыре гвардейские дивизии. Появление советской гвардии связано с первыми успехами наших войск, достигнутыми в Смоленском сражении.

1961 - в Конго в авиакатастрофе погиб генеральный секретарь ООН, шведский политический деятель Даг Хаммаршельд.

1980 - в составе советского экипажа в космос отправился первый гражданин Кубы Тамайо Мендес.

1998 - у Манилы затонул филиппинский паром, 97 человек погибли.