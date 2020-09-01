Блогеров MICE посвятили в нефтяники на тюменском полигоне

| Фото: mice-tv.ru | Фото: mice-tv.ru

Учебный полигон Тюменского индустриального университета в с. Успенка посетили блогеры канала MICE TV RUSSIA. Они провели съемки программы о туризме в Тюменской области, сообщает пресс-служба вуза.

На буровом учебном полигоне ТИУ в Успенке блогеров Сергея Армишева и Ирину Михалькову посвятили в нефтяники. Они готовили уху с нефтью. Затем поднялись на вершину буровой установки с заведующим учебным полигоном Иваном Подгорным и узнали о том, сколько нужно учиться на нефтяника.

Добавим, эксперты MICE на своем канале представляют информацию для организаторов бизнес-событий и увлеченных путешественников со всех уголков мира.