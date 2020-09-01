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Тоболяков научат основам предпринимательства

Общество, 11:03 20 сентября 2020

Мультицентр "Моя территория" | Фото: Мультицентр "Моя территория"

Тренинг "Азбука предпринимателя" пройдет в Тобольске с 21 по 25 сентября, сообщает городской мультицентр "Моя территория".

Тоболяков научат создавать бизнес от идеи до регистрации, расскажут о подводных камнях и мерах поддержки малого и среднего предпринимательства. Участники тренинга научатся оценивать свои бизнес-идеи, разрабатывать бизнес-план, регистрировать бизнес, искать финансирование.

Подать заявку на участие можно по телефону: +7 922 005-53-20.

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