Тоболяков научат основам предпринимательства

| Фото: Мультицентр "Моя территория" | Фото: Мультицентр "Моя территория"

Тренинг "Азбука предпринимателя" пройдет в Тобольске с 21 по 25 сентября, сообщает городской мультицентр "Моя территория".

Тоболяков научат создавать бизнес от идеи до регистрации, расскажут о подводных камнях и мерах поддержки малого и среднего предпринимательства. Участники тренинга научатся оценивать свои бизнес-идеи, разрабатывать бизнес-план, регистрировать бизнес, искать финансирование.

Подать заявку на участие можно по телефону: +7 922 005-53-20.