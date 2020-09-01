19 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на стадионе "Геолог" начнется отборочный региональный этап всероссийского проекта "Северная ходьба – новый образ жизни".

В Тюмени в 11 часов на ул. Тимофея Кармацкого начнется открытие парка дружбы между Россией и Республикой Корея.

В Тюмени в 11 часов на рынке "Михайловский" (ул. Федюнинского 55/1, площадка справа от главного здания) начнется работа ярмарки местных товаров "Покупай тюменское".

В Тюменском районе в 11 часов в Винзилинском участковом лесничестве начнется всероссийская акция по посадке леса "Сохраним лес".

Этот день в истории:

1356 – состоялось одно из главнейших сражений Столетней войны – битва при Пуатье.

1648 - французский ученый Блез Паскаль доказал существование атмосферного давления.

1893 — Новая Зеландия стала первой страной, предоставившей на выборах право голоса женщинам.

1907 — в Париже подписан первый канадско-французский коммерческий договор.

1928 – на американских экранах впервые появился Микки-Маус.

1939 — Красная армия заняла Вильнюс.

1944 – Финляндия и СССР заключили перемирие.

1967 – в Новосибирске родился Александр Карелин, многократный чемпион мира, Олимпийских игр, СССР и России по греко-римской борьбе, Герой России.

1982 — Скотт Фалман предложил использовать смайлики в качестве способа выражения эмоций при общении в Сети.

2000 — в Лондоне были продемонстрированы уникальные кадры, снятые английскими учеными. На них — астероид, который влетел в атмосферу Земли, прошел по касательной и опять вылетел в космос.

2002 - испанский легкоатлет Чема Мартинес обогнал автобус.