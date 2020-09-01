19 сентября - события дня
В Тюмени в 10 часов на стадионе "Геолог" начнется отборочный региональный этап всероссийского проекта "Северная ходьба – новый образ жизни".
В Тюмени в 11 часов на ул. Тимофея Кармацкого начнется открытие парка дружбы между Россией и Республикой Корея.
В Тюмени в 11 часов на рынке "Михайловский" (ул. Федюнинского 55/1, площадка справа от главного здания) начнется работа ярмарки местных товаров "Покупай тюменское".
В Тюменском районе в 11 часов в Винзилинском участковом лесничестве начнется всероссийская акция по посадке леса "Сохраним лес".
Этот день в истории:
1356 – состоялось одно из главнейших сражений Столетней войны – битва при Пуатье.
1648 - французский ученый Блез Паскаль доказал существование атмосферного давления.
1893 — Новая Зеландия стала первой страной, предоставившей на выборах право голоса женщинам.
1907 — в Париже подписан первый канадско-французский коммерческий договор.
1928 – на американских экранах впервые появился Микки-Маус.
1939 — Красная армия заняла Вильнюс.
1944 – Финляндия и СССР заключили перемирие.
1967 – в Новосибирске родился Александр Карелин, многократный чемпион мира, Олимпийских игр, СССР и России по греко-римской борьбе, Герой России.
1982 — Скотт Фалман предложил использовать смайлики в качестве способа выражения эмоций при общении в Сети.
2000 — в Лондоне были продемонстрированы уникальные кадры, снятые английскими учеными. На них — астероид, который влетел в атмосферу Земли, прошел по касательной и опять вылетел в космос.
2002 - испанский легкоатлет Чема Мартинес обогнал автобус.