20 сентября - события дня
В Тюмени в 9 часов на набережной р. Туры начнется открытие фестиваля бега "Стальной характер".
В Тюмени в 11 часов на рынке "Михайловский" (ул. Федюнинского 55/1, площадка справа от главного здания) начнется работа ярмарки местных товаров "Покупай тюменское".
В Тюмени в 12 часов на базе ДЮЦ "Авангард" на Цимлянском озере (ул. Веселая, 2) начнется открытие проекта "Ни минуты не теряя, мы здоровье укрепляем".
В Тюмени в 14 часов в сквере "Десантников" начнется торжественное открытие памятника Герою Советского Союза, командующему Воздушно – десантными войсками, генералу армии – Василию Филипповичу Маргелову.
Этот день в истории:
1246 - в Орде за отказ поклоняться идолам убит великий князь Киевский Михаил.
1378 - одновременно избраны два папы римских (Урбан VI и Клемент VII) - в католической церкви началась Великая Смута, длившаяся почти 40 лет.
1519 - началось первое кругосветное плавание под руководством Фернана Магеллана.
1775 - Екатерина II назначила греческого монаха Евгения Вульгариса архиепископом новых земель Новороссии.
1744 - родился русский архитектор итальянского происхождения Джакомо Кваренги.
1778 - родился Фаддей Беллинсгаузен, российский мореплаватель, один из руководителей экспедиции, открывшей Антарктиду.
1792 - французы разбили австро-прусскую армию в битве при Вальми.
1934 - родилась Софи Лорен (Шиколоне), знаменитая итальянская киноактриса.
1942 - в Сталинграде продолжались тяжелейшие уличные бои.
1946 - впервые открылся один из самых престижных кинофорумов - Каннский кинофестиваль.
2001 - Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии.