20 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов на набережной р. Туры начнется открытие фестиваля бега "Стальной характер".

В Тюмени в 11 часов на рынке "Михайловский" (ул. Федюнинского 55/1, площадка справа от главного здания) начнется работа ярмарки местных товаров "Покупай тюменское".

В Тюмени в 12 часов на базе ДЮЦ "Авангард" на Цимлянском озере (ул. Веселая, 2) начнется открытие проекта "Ни минуты не теряя, мы здоровье укрепляем".

В Тюмени в 14 часов в сквере "Десантников" начнется торжественное открытие памятника Герою Советского Союза, командующему Воздушно – десантными войсками, генералу армии – Василию Филипповичу Маргелову.

Этот день в истории:

1246 - в Орде за отказ поклоняться идолам убит великий князь Киевский Михаил.

1378 - одновременно избраны два папы римских (Урбан VI и Клемент VII) - в католической церкви началась Великая Смута, длившаяся почти 40 лет.

1519 - началось первое кругосветное плавание под руководством Фернана Магеллана.

1775 - Екатерина II назначила греческого монаха Евгения Вульгариса архиепископом новых земель Новороссии.

1744 - родился русский архитектор итальянского происхождения Джакомо Кваренги.

1778 - родился Фаддей Беллинсгаузен, российский мореплаватель, один из руководителей экспедиции, открывшей Антарктиду.

1792 - французы разбили австро-прусскую армию в битве при Вальми.

1934 - родилась Софи Лорен (Шиколоне), знаменитая итальянская киноактриса.

1942 - в Сталинграде продолжались тяжелейшие уличные бои.

1946 - впервые открылся один из самых престижных кинофорумов - Каннский кинофестиваль.

2001 - Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии.