21 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142, выставочный павильон) начнется пресс-обход выставки инноваций ТЭК Тюменского нефтегазового форума. В 12 часов начнется пресс-подход.

В Тюмени в 17 часов во Дворце культуры "Нефтяник" начнется пресс-подход, посвященный открытию международного кинофестиваля "Ноль Плюс". В 18 часов начнется церемония открытия кинофестиваля.

В Тюмени в 17 часов у храма во имя святого благоверного князя Димитрия Донского на площади Губкина (ул. Республики, 150/1) начнется акция памяти "Свеча".

Этот день в истории:

1792 - национальный конвент отрешил короля Франции Людовика XVI от власти. С этого момента начинается новый этап Великой французской революции.

1866 - родился английский писатель-фантаст Герберт Уэллс, автор широко известных и многократно экранизированных романов "Человек-невидимка", "Война миров", "Машина времени".

1911 - родился Марк Бернес, советский эстрадный певец и киноактер.

1943 - советские войска освободили от немцев Чернигов.

1947 - родился американский писатель Стивен Кинг, классик жанра ужасов.

1947 - родилась киноактриса Ольга Остроумова.

1991 - проведен референдум о независимости Армении. Почти 99% голосовавших поддержали эту идею.

1999 - на Тайване произошло два землетрясения силой 5,2 балла и 5,1 балла по шкале Рихтера.