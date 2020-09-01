Стало известно, что будут носить тюменские модницы этой осенью

Фото: со страницы Президентской библиотеки во ВКонтакте Фото: со страницы Президентской библиотеки во ВКонтакте

Кожа, крупная вязка и укороченные джинсы - основные тренды осени 2020 года. Как и прежде, в моде многослойность, об этом рассказала дизайнер Юлия Великая.

Главное – правильно сочетать вещи, например, по оттенкам или, если хочется стать заметной, выбрать один яркий предмет гардероба, который обрамить спокойными цветами.

Маст хэв этого сезона – объемные мини-платья. Стиль оверсайз не отпускает подиумы и городских модниц. Колготы лучше предпочесть темных оттенков, плотные. Но разрешаются и небольшие "хулиганства", например, колготы в горох или сердечки.

Свитера лучше выбирать также объемные и крупной вязки, из натуральных материалов. При этом ворот-хомут уже не в тренде, ему на смену пришла горловина-стойка. Свитер дополняем любимыми джинсами, они могут быть либо прямые укороченные, либо клеш, причем как от колена, икры, так и от бедра. Самыми актуальными будут модели светло-синих оттенков.

На подиумы этой осенью ворвалась кожа. Тотал-лук из кожи – и вы вне конкуренции. Не бойтесь приобретать штаны, юбки, шорты, кардиганы из этого материала.

Что касается верхней одежды, то в тренде до сих пор остаются объемные куртки, которые можно либо спустить с плеч и до середины застегнуть молнию, либо оставить незастегнутыми и повязать сверху пояс.

Для теплой осени подойдут и кардиганы, которые должны быть без пуговиц и крупной вязки. Пальто же лучше приобретать очень длинные, модели выше колена пока оставьте в шкафу. Наиболее популярны модели пальто честерфильд, кокон и поло.

Модные цвета осени-2020 – золотой, бронзовый, бежевый, белый, коричневый, темно-зеленый, светло-синий и фиолетовый, пишет "Мегатюмень".