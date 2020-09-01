В сельское хозяйство Тюменского района вложили около 12 млрд рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 12 миллиардов рублей составили инвестиции в сельское хозяйство Тюменского района за последние три года. Большая их доля пришлась на крупные производства, рассказал заместитель начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов.

"Безусловно, в развитие вкладывают и предприятия малого и среднего бизнеса, но там речь идет уже не о миллиардах, а о миллионах. Среди больших выделяется "ТюменьАгро", которое за эти годы ввело в эксплуатацию вторую и третью очередь теплиц. Учитывая, что у нас это одно из самых молодых сельхозпроизводств, то темпы развития действительно впечатляют. Также среди капиталоемких инвестпроектов нужно отметить птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер", "Боровская имени Созонова" и "Пышминская". Это все миллиардные вложения в модернизацию", - уточнил он.

В частности, за три года "Тюменский бройлер" вложил более миллиарда рублей, как сообщает управление АПК Тюменского района, большая часть средств ушла на строительство новых птичников.

"Можно сказать, что все последние годы прошли у нас в стройке. И этот процесс продолжается. Только сейчас акцент делается на биобезопасность. Например, только на дезинфекционные средства бюджет вырос в два раза", - рассказала директор птицефабрики Оксана Величко.