Тюменцев просят подарить нуждающимся теплые вещи и обувь

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Тюменцев просят передать в "Лавку добра" теплые вещи и обувь. Одежду раздадут нуждающимся.

С радостью примут и детские ботинки, и женские полусапожки, и мужские кроссовки. Также нужны шарфы, перчатки или варежки.

Все вещи найдут новых хозяев, в основном, это люди из многодетных, малоимущих семей, пенсионеры и граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Разрешено привозить как новые предметы гардеробы, так и б/у, но в хорошем состоянии, чистые и опрятные.

Передать одежду и обувь можно по адресу ул. Ермака, 1а ежедневно, включая все выходные и праздничные дни, с 8 утра до 6 вечера, пишет "АиФ - Западная Сибирь".