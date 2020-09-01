  • 20 сентября 202020.09.2020воскресенье
  • USD75,0319
    EUR88,9578
  • В Тюмени 12..14 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев просят подарить нуждающимся теплые вещи и обувь

Общество, 12:32 20 сентября 2020

фото группы "ТВОРИТЬ ДОБРО - ПРОСТО!" во ВКонтакте

Тюменцев просят передать в "Лавку добра" теплые вещи и обувь. Одежду раздадут нуждающимся.

С радостью примут и детские ботинки, и женские полусапожки, и мужские кроссовки. Также нужны шарфы, перчатки или варежки.

Все вещи найдут новых хозяев, в основном, это люди из многодетных, малоимущих семей, пенсионеры и граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Разрешено привозить как новые предметы гардеробы, так и б/у, но в хорошем состоянии, чистые и опрятные.

Передать одежду и обувь можно по адресу ул. Ермака, 1а ежедневно, включая все выходные и праздничные дни, с 8 утра до 6 вечера, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:33 20.09.2020О морских чудесах расскажет передвижная выставка в Ялуторовске
17:14 20.09.2020Более ста тридцати человек очистили от мусора берег тюменского озера
17:06 20.09.2020Памятник Василию Маргелову открыли в Тюмени
16:01 20.09.2020Тюменским родителям рассказали, как сохранить здоровье ребенка