Единая диспетчерская служба "03" позволяет более оперативно оказывать помощь

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Единая диспетчерская служба "скорой помощи" доказала свою эффективность. В экстренных случаях время прибытия бригад значительно сократилось за счет межтерриториальной маршрутизации.

"Раньше службы "скорой помощи" обслуживали только закрепленные за их районом участки. Единый диспетчерский центр координирует работу по всем вызовам в регионе, поступающим в случае чрезвычайных ситуаций. Ориентируясь по системе ГЛОНАСС, обрабатывающие вызовы специалисты направляют к месту ДТП или другого ЧП ближайшую бригаду независимо от районной принадлежности", - объяснила начальник отдела информационных технологий и защиты информации Юлия Новак.

Новая система позволяет более точно оценивать оперативную обстановку. Так, в ДТП возле с. Старая Маслянка Ишимского района пострадало пять человек. Территориально авария произошла в зоне обслуживания абатской "скорой", но ближайшей свободной бригаде пришлось бы ехать более 40 километров. Поэтому к пострадавшим направили бригаду маслянской подстанции ОСМП Областной больницы №14 (с. Сладково), которая в это время была от места происшествия всего в шести километрах.

Кроме того, единой диспетчерской службе доступны электронные медицинские карты, с информацией о медицинской помощи, оказанной человеку на протяжении жизни в "скорой помощи". Возможность оперативно ознакомиться с диагнозами, результатами ЭКГ-исследований помогает при выборе лечения.

Новый сервис также формирует и направляет в стационар сопроводительный лист, автоматически передает информацию о неотложных вызовах в медицинскую информационную систему, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.