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Организаторы подготовили особую развлекательную программу фестиваля "Ноль Плюс"

Общество, 15:29 20 сентября 2020

Фото: Международный кинофестиваль «Ноль Плюс» во ВКонтакте

VII Международный фестиваль детских и семейных фильмов "Ноль Плюс" стартует в Тюмени 21 сентября. Церемония открытия состоится в ДК "Нефтяник".

Масштабный праздник для детей и подростков проведут в киногороде "Ноль Плюс". Он откроется на площадке СОЦ "Зодчий" (ул. Луначарского, 2) в 14 часов.

Гостям предложат прогуляться по Костюмерной улице, где каждый сможет попробовать себя в роли костюмера и гримера, посетить сквер Комедии, в котором можно будет продемонстрировать свои артистические данные, а также заглянуть на бульвар Озвучки, идеальное место для будущих актеров дубляжа.

Кроме того, распахнет свои двери театрализованный интерактивный исторический киномузей "Легенды кинематографа", в котором мальчишкам и девчонкам расскажут о таких легендарных людях, как Чарли Чаплин, Жорж Мильес и братья Люмьер. Конечно, не обойдется и без знаменитой красной дорожки – непременного атрибута кинофестивалей.

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