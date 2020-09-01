Новый сезон тревел-шоу "Россия глазами иностранца" стартует в сентябре

Фото: Мой портал. Архив. Фото: Мой портал. Архив.

Новый сезон проекта "Россия глазами иностранца" представил студент ТюмГУ Дмитрий Грамотин. В тревел-шоу студенты других государств на три дня отправляются жить к семьям в деревни и села дальних регионов России.

"Места съемок выбирали отдаленные, с новой, особенной, на наш взгляд, культурой коренного населения. Но мы, жители России, так или иначе знакомы с укладом народов из разных регионов нашей страны. Иностранные студенты помогают нам посмотреть на, вроде бы, знакомые нам обычаи с другой стороны, обратить внимание на детали, открыть что-то новое", — рассказал автор.

Молодые люди знакомятся с бытом и особенностями жизни, а полученный опыт комментируют с точки зрения своей родной культуры. На данный момент вышли две серии. Их можно посмотреть на YouTube-канале By Foreigners.

Премьерный выпуск посвящен Якутии. В нем марокканец Камал Зуани отправился на три дня к Сардане Сыромятниковой. Иностранец попробовал национальное якутское блюдо салама на семейном ужине. Познакомился с рыбаками и учился ловить карася. Серия собрала более 3 тысяч просмотров.

Во второй серии колумбийка Марии Гонсалес рассказывают о жизни на Сахалине. Студентка отправилась на рыбалку в открытое море, посетила маяк Анива и рыбный рынок.

Третья серия выйдет 24 сентября. В ней о жизни Камчатки расскажет студент из Йемена Садам Абасс.

Над видео работает тюменский продюсерский центра Baza. Сезон будет состоять из 10 серий. Каждый выпуск расскажет про культуру отдельного региона: Якутии, Камчатки, Иркутской области, Сахалина, Чукотки, Республики Бурятии, Тывы, Хакасии, Республики Дагестан и Ингушетии. Выходить серии будут до середины ноября 2020 года, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".