Бабье лето вернется в Тюмень к концу недели

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Второе бабье лето обещают синоптики тюменцам с 25 сентября.

По данным Росгидрометцентра, до этого будет холодно и сыро. С 21 по 24 сентября столбики термометров не поднимутся выше плюс 9 градусов. Ночью ожидается плюс 2-4 градуса. Все эти дни будет будет идти дождь, скорость ветра составит 3-5 м/с, местами - до 7 м/с.

К выходным значительно потеплеет: 25 сентября - плюс 12 градусов, 26 - плюс 15, 27 - плюс 17. Все дни будет солнечно и сухо.

Евгения Шевцова