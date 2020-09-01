22 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнутся Технологические дни Тюменского нефтегазового форума. В выставочном павильоне начнет работу Выставка инновационных проектов ТНФ-2020.

В Тюмени 14 часов в коворкинге "Точка кипения - Тюмень" (ул. Республики, 142) начнется выездное заседание экспертно-технического совета "Парк технологий – драйвер нефтегазовой экономики будущего".

В Тюмени в 16 часов выставочном павильоне Тюменского нефтегазового форума (ул. Республики, 142) у стенда Тюменской области начнется подведение итогов конкурса "Нейронефть".

В Тюмени в администрации города (ул. Первомайская, 20, большой зал) начнется презентация конкурса "Тюменская марка 2020".

В Тюмени в 18 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129, фойе 3 этажа) начнется открытие выставки "Живой мир: Предел прочности".

Этот день в истории:

1657 - родилась царевна Софья Алексеевна, правившая Россией в 1682-1689 годах.

1811 - в Санкт-Петербурге состоялось торжественное освящение Казанского собора, построенного по проекту скульптора Воронихина.

1919 - последний отряд английских интервентов покинул Архангельск.

1939 - гитлеровские войска вошли в столицу Польши Варшаву.

1960 - в Москве началось сооружение Останкинской телебашни.

1976 - родился Франческо Тотти, полузащитник футбольной команды "Рома", игрок сборной Италии.

1985 - председателем Совета министров СССР назначен Николай Рыжков.

1991 - на XXII съезде ВЛКСМ принято решение о роспуске этой организации.

2001 - в Лесосибирске завершено строительство Крестовоздвиженского храма, который стал самым крупным в Сибири.